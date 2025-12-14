１７日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に、女優の川島海荷（３１）と元フィギュアスケート選手でタレントの浅田舞（３７）が出演。そろってアナフィラキシーショックを起こした経験を明かした。「前厄、本厄、後厄厄年女が不運を大清算ＳＰ」とテーマにしたトークで、川島は「体調の変化を感じるんですよ」と告白。「２か月前にプロテインを飲んだらアナフィラキシーショック起こして。飲んだ２