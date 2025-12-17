トヨタ自動車株式会社は、2026年1月開催の「東京オートサロン2026」にTOYOTA GAZOO Racing（TGR）として出展し、新フラッグシップモデル「GR GT」「GR GT3」を一般初公開する。 同社ブースでは、両車の実車展示に加え、V8ツインターボエンジンのカットモデルや開発中のGRヤリス特別仕様車も披露予定。さらに、TGR公式アプリ「GR app」のリニューアル、ヘリテージパーツや新パーツの展