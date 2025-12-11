巨人・阿部慎之助監督（４６）が１７日、来季は２年ぶりに主将制度を復活させることを明かし、第２１代主将に岸田行倫捕手（２９）の就任が決定した。２０年ぶりに主将制を廃止して臨んだ今季は屈辱の３位に沈んだが、Ｖ奪回へ新リーダーを中心に結束力を高める構えだ。阿部監督は今季を振り返り「（シーズン中に）選手同士で話すようになるのが理想。そのためのキャプテンを置くのは必要かなと思った」と説明。まとめ役として