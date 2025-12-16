◇WBA世界バンタム級タイトルマッチ12回戦〇正規王者・堤聖也判定暫定王者ノニト・ドネア●（2025年12月17日両国国技館）ボクシングのトリプル世界戦が行われ、WBAバンタム級団体内王座統一戦は正規王者の堤聖也（29＝角海老宝石）が、世界5階級制覇の実績を持つ暫定王者のノニト・ドネア（43＝フィリピン）に2―1の判定で勝ち、王座統一を果たした。暫定王者のドネアは4回には強烈な右フック、右アッパーで堤をKO寸