「ボクシング・ＷＢＯ世界フライ級タイトルマッチ」（１７日、両国国技館）ＷＢＯ世界フライ級タイトルマッチは、挑戦者の桑原拓（３０）＝大橋＝が王者のアンソニー・オラスクアガ（米国）に４回ＴＫＯで敗れ、王座奪取に失敗した。２度目の世界挑戦となった桑原は、またも夢を打ち砕かれた。強打の王者オラスクアガの猛攻を受け、１回に左ジャブを被弾した際に右目を負傷。「眼窩（がんか）底をやってしまった。ジャブで一