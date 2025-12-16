天皇賞・秋2着以来になる皐月賞馬ミュージアムマイル（牡3＝高柳大）は、CWコースの併せ馬で猛時計を叩き出した。1秒以上も先行するタケルハーロック（3歳1勝クラス）を目がけ、直線は内から馬体を寄せて半馬身先着。6F78秒5は自己ベストを大きく更新するもの。負荷に耐え得る肉体面の進化が素晴らしい。手綱を取ったC・デムーロは「動きに余裕があったし、すこぶる状態は良さそう。体がしっかりして古馬に近づいてきた」と満