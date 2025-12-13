「ボクシング・８回戦」（１７日、両国国技館）「バージョン３・３」と称して約９カ月ぶりの復帰戦に臨んだ元ＷＢＡフライ級王者のユーリ阿久井政悟（倉敷守安）が、ヴィンセント・ラカール（フィリピン）に３回ＫＯ勝ちした。リングの中では「恥ずかしながら帰ってきました！」と晴れ晴れした表情。「今までの僕とは違うところを見せられたかな」と振り返った。ジャブ、ワンツーで攻め、３回には力強い右ストレートを見舞い