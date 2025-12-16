札幌市で６０代の女性が、警察官を名乗る男らにおよそ２億５０００万円をだまし取られる特殊詐欺事件が起きました。道内の特殊詐欺では過去最悪の被害額です。札幌市西区に住む６０代の女性のもとに２０２５年８月、「佐川急便」の職員を名乗る男から「住所が詐欺に悪用されている」などとウソの電話がありました。その後、札幌・中央警察署の警察官を名乗る男らから「資産を調べる」などと連絡があり、女性は指示されたＩＤやパス