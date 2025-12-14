元阪神の野口はくふうハヤテ入団を報告した（C）産経新聞社くふうハヤテベンチャーズ静岡は12月17日、阪神から戦力外通告を受けた野口恭佑と契約合意したと発表した。野口は球団を通じて「野球を続けられる環境を与えてくださったくふうハヤテの関係者の皆様に心から感謝しています。野球をやり続けたいという強い気持ちと、再びプロの世界で挑戦したいという思いを胸に、可能性がある限り、自分自身を高めて戦い続けていきま