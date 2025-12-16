◇▽51・5キロ契約8回戦〇ユーリ阿久井政悟KO3回54秒ビンセント・ラカール（2025年12月17日両国国技館）元WBA世界フライ級王者のユーリ阿久井政悟（30＝倉敷守安）はビンセント・ラカール（28＝フィリピン）を3回KOで破り、9カ月ぶりの再起戦を勝利で飾った。今年3月に12回TKO負けしたWBC世界同級王者の寺地拳四朗との統一戦以来の一戦。序盤から右ストレートを的確に当て、3回には強烈な右ストレートがラカールの