◇WBA＆WBO世界ライトフライ級王座統一戦12回戦〇WBO王者レネ・サンティアゴ判定WBA王者・高見亨介●（2025年12月17日両国国技館）ボクシングのトリプル世界戦が行われた。世界ライトフライ級2団体王座統一戦はWBA王者の高見亨介（23＝帝拳）がWBO王者のレネ・サンティアゴ（33＝プエルトリコ）に1―2の判定で敗れた。判定結果がアナウンスされると、高見はぼうぜんと立ち尽くした。「（採点に）少しびっくりしつつ