日本プロサッカー選手会（JPFA）のトライアウト第1日が17日、パナスタで行われた。31選手が参加し、11対11やミニゲームでアピールした。元日本代表DF都並敏史氏（JFL浦安・市川監督）を父に持つ前J3奈良のDF都並優太（33）は「父に電話したら“甘くねえぞ”と言われました。“獲ってやる”とかは都並家にはありません。次のキャリアがあれば進みたいし、なければ選手を終えるしかない」と覚悟を口にした。