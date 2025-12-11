「第42回ホープフルS」（27日、中山）の1週前追いが東西トレセンで行われ、新馬戦→札幌2歳Sと連勝中のショウナンガルフ（牡＝須貝）は池添を背にCWコースで併せ馬を消化した。ペンナヴェローチェ（4歳3勝クラス）を大きく追走する形から徐々に差を詰め、直線で鞍上が促すとグイッとひと伸び。ラスト1Fは11秒4をマークして併入した。須貝師は「しっかりやった。早めに入厩して、予定通りの調教を積んでいる。来週は整える感じで