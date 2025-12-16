ノーウェアマン（牡＝浅利）は木幡巧を背にWコース併せ馬。馬なりで自己ベストとなる5F66秒0をマーク、ラスト1Fを11秒7にまとめ、僚馬オメガディコン（2歳未勝利）に併入した。浅利師は「集中しない時があるけど、今日はブリンカーを着けて動きは良かったし、ゴール後も余力があった」と愛馬の走りに納得。「全体的に負荷をかけた。これで変わってくれれば」と上昇を願った。