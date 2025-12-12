黄菊賞2着から反撃に燃えるアーレムアレス（牡＝橋口）は菱田を背にCWコースで3頭併せ。最後方追走から直線で外から鋭く伸びると、サリカリーフォリア（2歳1勝クラス）、グランドフィナーレ（2歳新馬）に3馬身先着した。7F97秒2〜1F11秒5の好時計をマーク。鞍上は「今まで乗っていた中で一番いいと感じた。全ての面で良くなっていてポテンシャルが高い馬。苦しくなると右にもたれる面があったけど解消されてきた」と好感触を口