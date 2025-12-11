「ボクシング・ＷＢＡ世界バンタム級王座統一戦」（１７日、両国国技館）ＷＢＡ世界バンタム級は正規王者の堤聖也（２９）＝角海老宝石＝が、世界５階級制覇の実績を持つ暫定王者のノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝を２−１の判定で下し、団体内王座統一を果たした。王座防衛は２度目。世界ライトフライ級２団体王座統一戦は、ＷＢＡ王者の高見亨介（２３）＝帝拳＝が、ＷＢＯ王者のレネ・サンティアゴ（プエルトリコ）に