▼アスクエジンバラ（福永師）（騎乗した岩田康は）今日もいい動きだと言ってくれた。前走時より動きの質が上げられているし来週が楽しみな動きでした。▼アンドゥーリル（福永助手）ここに照準を合わせて先月末に帰厩。乗り込みは順調で、1週前の動きも特に問題ありませんでした。▼ウイナーズナイン（小栗師）しまいの動きが良かった。状態はもう一段階、良くなっている。中身の緩さが解消され、寒くても毛ヅヤがいいです