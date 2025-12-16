第９８回米アカデミー賞のノミネート作品の候補「ショートリスト」が１６日（日本時間１７日）、１２部門で発表され、映画「国宝」が国際長編映画賞とメーキャップ＆ヘアスタイリング賞の２部門で選出された。ノミネート作品は２０２６年１月２２日に発表される。国際長編映画賞は８６作品が審査対象となり、１５作品が選ばれた。メーキャップ賞は１０作品が候補入り。いずれも５作品がノミネートされる。国際長編映画賞を受