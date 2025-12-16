カピリナ（牝4＝田島）はWコース単走。全体時計（5F67秒3）こそ目立つものではなかったが、仕掛けられた直線はラスト1F11秒5と鋭伸した。田島師は「先週まででしっかりやっていたし、ここまで順調に来られている」と納得の表情。初の芝マイル戦になるが「中山はごまかしの利くコース。枠も内にさえ入ってくれれば」と条件克服に自信をのぞかせた。