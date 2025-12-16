Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの伊野尾慧（３５）がテレビ朝日系「芸能人格付けチェック！２０２６お正月スペシャル」（来年１月１日、後５・００）に出演することが１７日、分かった。ダウンタウンの浜田雅功が司会を務め、一流芸能人が様々なチェック項目に挑戦していく年始恒例の人気番組。伊野尾は１月スタートの同局系主演ドラマ「５０分間の恋人」（日曜・後１０・１５）チームとして、木村多江、高橋光臣とともに出場す