同級生の家の玄関あたりにペンキをぶちまけた疑いで、警察は12月17日、男を逮捕しました。 建造物損壊の疑いで警察に逮捕されたのは、東京都中野区に住む無職の男（62）です。 警察によりますと、男は12月17日午後3時頃、清水町にある会社員の男性の家にペンキをぶちまけた疑いがもたれています。 ペンキは玄関の周りにかかったということです。 被害に遭った男性と男は中学時代の同級生で、この日、男は何らかの理由で男性の