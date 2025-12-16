静岡県伊東市に住む40代の女性が、SNSで知り合った人物から株式投資の勧誘を受け、現金約1200万円をだまし取られる詐欺事件がありました。 詐欺被害に遭ったのは、伊東市に住む40代の会社員の女性です。 警察の調べによりますと、女性は2025年7月下旬、インターネット上で株取引の情報を閲覧していたところ、LINEに誘導され、そこで「AI株式診断アシスタント」を名乗る人物から株式投資の勧誘を受けました。 そして、11月