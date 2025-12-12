12月16日夜、静岡県富士宮市の国道139号で乗用車が横断歩道を渡っていた女子高校生にぶつかり、女子高校生が軽いけがをしました。乗用車はそのまま走り去ったため、警察はひき逃げ事件として捜査していましたが、12月17日夜、乗用車を運転していた女を逮捕しました。 過失運転致傷および、救護措置義務違反の疑いで逮捕されたのは富士宮市に住む自称・会社員の女（68）です。 警察によりますと、16日午後9時頃、富士宮市阿幸地町