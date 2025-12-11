警察官や検察官を騙り、「容疑者として疑っている」とうその電話をして、20代の女性から、現金約85万円をだまし取られる振り込め詐欺事件が12月17日ありました。 詐欺にあったのは、静岡県藤枝市に住む専門学校に通う20代の女性です。 警察によりますと、12月17日の昼頃、女性の携帯電話に静岡県内ではない警察官や検察官を騙る何者かから電話がありました。 「詐欺事件のマネーロンダリングの容疑者として、あなたを疑っ