JRの問い合わせセンターに電話をかけ、「殺す」とJR職員を脅した疑いで、警察は12月17日夜、静岡県富士市に住む男を逮捕しました。 脅迫の疑いで警察に逮捕されたのは、富士市に住むアルバイト従業員の男（44）です。 警察によりますと、男は12月17日の午前8時半頃、JR東海の問い合わせセンターに電話をかけ、「殺す」などと電話に出た職員を介して、JR富士駅の職員を脅した疑いが持たれています。 男は12月上旬に