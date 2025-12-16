12月17日夕方、浜松市中央区の信号のない交差点で、車が右に曲がる際に、横断してきた自転車の男性と衝突し、そのまま走り去りました。警察はひき逃げ事件の疑いで、運転手の行方を追っています。 警察によりますと、12月17日午後5時頃、浜松市中央区寺脇町の市道交差点で、右折してきた普通乗用車らしき車が、運転手から見て右から渡ってきた自転車と衝突しました。 しかし、車の運転手は自転車に乗っていた浜松市中央区に住む