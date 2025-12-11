俳優の竹内涼真（３２）と俳優の町田啓太（３５）が１７日、都内で行われた、Ｗ主演を務めたＮｅｔｆｌｉｘ映画「１０ＤＡＮＣＥ」（１８日配信開始）の配信記念イベントに出席した。今作は競技ダンスが題材で、この日はバラが飾られた情熱的なステージに登場。深紅のじゅうたんと対照的にダークトーンの衣装を身にまとい、圧倒的ビジュアルを放った。男性２人の競技ダンスに懸ける情熱や苦悩を描く。２人とも社交ダンスは未経