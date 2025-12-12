阪神から現役ドラフトでロッテ入りした井上広大外野手（２４）が１７日、ＺＯＺＯマリンスタジアムで入団会見を行った。「もう関西には帰らない覚悟」と決意表明し、レギュラー獲りと２桁本塁打を宣言。阪神・大山悠輔内野手（３０）からエールを受けたことも明かし、その言葉を励みに飛躍を誓った。背番号は「３９」に決まった。縁のない関東、千葉の地で、井上は誓った。「もう関西には帰らない覚悟で、この地に来ました。プ