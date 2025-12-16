ホウオウラスカーズ（牝7＝高木）は坂路で最終調整。いっぱいに追われ、4F53秒7〜1F12秒9をマークした。高木師は「順調に来ている」と万全をアピール。続けて「条件は合っているし重量は54キロ。楽しみです」と話した。13番人気の低評価ながら重賞初Vを決めた京成杯AHと同じ中山芝1600メートルで再度の激走を誓った。