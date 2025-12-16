▼ウンブライル（太田助手）状態は良い意味で前走と変わらない。中山がどうかだが、最近の精神状態であれば頑張ってくれると思う。▼キタウイング（小島師）気難しい面がある。だいぶ良くなってはいるが、昨秋（信越S3着当時）の出来にはもうひと息かな。距離短縮はプラスになる。▼ジューンオレンジ（長谷川師）時計を考えずに仕上がりを確認する程度。気性的に休養明けを気にするタイプではない。▼シングザットソング（