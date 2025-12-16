金属プレス製品の製造を手がける新潟県三条市の三条プレス工業所が、新潟地裁三条支部に自己破産を申請し、破産手続きの開始決定を受けたことが分かった。 民間の信用調査会社・帝国データバンク新潟支店によると、1952年4月に創業し、1982年5月に法人改組された三条プレス工業所は、地元三条市など新潟県央地区の企業を主力得意先とし、コインロッカー部品、電源トランス、機内食向けヒーター部品、その