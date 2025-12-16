東京電力・柏崎刈羽原発の再稼働を容認した花角知事が信を問う場としている12月県議会。野党系会派は12月17日、不信任決議案の提出を見送ることを決めました。最大会派の自民党が提出を決めている付帯決議案の可決によって知事を信任する意思が示される見通しで、知事は閉会翌日の23日にも国に再稼働容認の意向を伝えるとみられます。 柏崎刈羽原発の再稼動を容認する判断をした自身について、県議会で信任・不信任を諮ると表明し