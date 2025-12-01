º£Ç¯¤Ç£µ£²²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼ÒÀ©Äê£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ£ó£õ£ð£ð§à£ò£ô£å£ä£â£ù¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡Ê£Í£Ö£Ð¡Ë¤Ï¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¾åÃ«º»Ìï¡Ê£²£¹¡Ë¤¬½é¼õ¾Þ¤·¤¿¡£½÷»Ò¤Î£Í£Ö£Ð¼õ¾Þ¤Ï»Ë¾å½é¤Î²÷µó¡£´ºÆ®¾Þ¤â£Ó£á£ò£å£å£å¡Ê£²£¹¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤¬½÷»Ò½é¤Î»°¾Þ¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÃË»ÒÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥·¥ç¥Ã¥­¥ó¥°¤Ê·ëËö¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹¤òÆÃÊÌÁª¹Í°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤¿¾®¶¶·úÂÀ¡Ê£µ£¸¡Ë¤Ï¤É¤¦¸«¤¿¤Î¤«¡£Å´¿Í¤òÄ¾