巨人・岸田行倫捕手（２９）が来季から新主将に就任することが１７日、決まった。１５日に阿部慎之助監督（４６）から正式に伝えられ、巨人軍第２１代主将を務めることが決まった。キャプテン制の復活は２年ぶりで、捕手の主将は阿部監督の現役時代以来、球団３人目。阿部監督が、岸田主将に期待を寄せた。２年ぶりのキャプテン制。「甲斐もいるけど、チームを引っ張っていってほしい。選手同士で話すようになってくれたら理想