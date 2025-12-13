プロ１１戦目にして初めて味わう敗戦の味。ジャッジを採点が読み上げられると、高見は肩を落としリングを降りた。「素直に悔しい。プラン通りに進められたし、ポイントも取れていると思った」と１―２の判定に首をかしげた。「どんな相手にも対応できるように準備はした」と自信たっぷりにリングに向かったが、キャリアに勝るＷＢＯ王者のサンティアゴは、常に足を使い動いた。そんな相手を必死に追い、ボディー打ちで弱らせた