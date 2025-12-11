【ホノルル（米ハワイ州）１６日（日本時間１７日）＝直川響】巨人・田中将大投手（３７）が、オアフ島のプリンスワイキキで開催された日本プロ野球名球会の総会に初参加した。今季、日米通算２００勝を達成したレジェンドも、名球会では“１年生”。開始３０分前から入り口に立って偉大な先輩たちへあいさつを繰り返し「１０代、２０代前半に戻ったような気持ち」と初々しく語った。常夏の島で、田中将は平身低頭だった。王貞