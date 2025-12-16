フィリーズがカブスからフリーエージェントになっていたブラッド・ケラー投手と総額２２００万ドル（約３４億円）の２年契約に合意、と米各メディアが伝えた。３０歳のケラーは今季、カブスのブルペンで６９回２／３を投げ防御率２・０７、４勝２敗２６ホールドをマークしてカブスのポストシーズン進出に大きな役割を果たした。１９６センチ」１１５キロの巨漢右腕はシンカーがキャリアベストの平均９６・７（約１５５・５キロ