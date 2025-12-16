女優・葉月里緒奈（５０）が最新ショットを披露した。１８日までにインスタグラムで「圧強めなカメラマン」とつづり、乾杯する動画を投稿。「１年間ありがとうございました〜。楽しい１年になりました」と話し、笑顔で大きなグラスをかたむけた。グレーのシンプルなニット姿でも美ぼうは健在。フォロワーは「ワインで少し頬が赤いですねでも、とても可愛いです」「久しぶりに声が聞けて嬉しいです」「綺麗」とほれぼれした