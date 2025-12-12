◇インターコンチネンタル杯決勝パリＳＧ１―１（ＰＫ２―１）フラメンゴ（１７日・カタール）【ドーハ（カタール）１７日＝金川誉】６つの大陸別王者が頂点を争ったインターコンチネンタル杯の決勝がカタールで行われ、欧州ＣＬ王者のパリＳＧが、ＰＫ戦の末に南米王者のフラメンゴを下し、同大会初制覇を果たした。ＰＫ戦ではパリＳＧのロシア代表ＧＫサフォノフが３連続ストップと躍動した。前日に発表されたＦＩＦＡベス