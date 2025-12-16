阪神の大竹耕太郎投手（３０）が１６日（日本時間１７日）、“大竹流ハワイの歩き方”を明かした。プロ８年目でソフトバンク時代も含めて優勝旅行は４度目。「年々慣れて、新鮮味はちょっと薄いかもしれない」と苦笑いを浮かべながら、おすすめスポットを挙げた。イチオシはダイヤモンドヘッドで、初めてのハワイで登頂した。昨年２度目の挑戦を試みたが、「事前に許可がいると知らなくて」と、入り口まで訪れたにもかかわらず