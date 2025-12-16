阪神の石井大智投手（２８）が１６日（日本時間１７日）、育成ドラフト２位・山崎照英外野手（２３）＝関西独立リーグ兵庫＝の挑戦状を受け、全力で応戦する意気込みを語った。報道で対戦希望を知った右腕は「２月１１日に向けて調整しようかなと思いました」と即答。「今年、覚えようと思っている球もありますよ」と、新球解禁も匂わす本気モードで相対する。ハワイにもスーツケース半分、練習道具を持参しレベルアップを続ける