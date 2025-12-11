阪神が１６日（日本時間１７日）、優勝旅行先の米ハワイに到着した。ホノルル・ワイキキのホテルでは午前中に歓迎セレモニーが行われ、夜には祝賀会が開かれた。岩崎優投手（３４）と坂本誠志郎捕手（３２）は改めて優勝の喜びをかみしめ、来季以降もハワイに帰ってこられることを熱望。そのためにもＮＰＢでは２１世紀初となる、３度目の胴上げバッテリー実現を誓った。あいにくの曇り空でもハワイの雰囲気がそうさせるのか、