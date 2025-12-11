ⒸABCテレビ 浜田雅功を司会に、一流芸能人たちがチームを組み、味覚や音感など６つのジャンルの格付けチェックを受け、間違える度に一流→普通→二流→三流→そっくりさん、そして最後には “映す価値無し（画面から消滅）”とランクがどんどんダウンしていく、格付けバラエティ『芸能人格付けチェック』！ 今回の『芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル』に、前人未踏、個人81連勝中の絶対王者GACKTが参戦