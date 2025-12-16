昨年の独リーディングジョッキー、トール・ハマーハンセン（26＝ドイツ）が来年1月4日から2月27日まで、初めてとなるJRA短期免許を取得して来日することが17日、分かった。ハマーハンセンは今夏のワールドオールスタージョッキーズシリーズで初出場ながら2勝を挙げ、総合優勝を果たしている。すでにスポニチ賞京都金杯（1月4日）はトロヴァトーレ（牡4＝鹿戸）、日経新春杯（1月18日、京都）はサトノグランツ（牡5＝友道）とコ