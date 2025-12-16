元フィギュアスケート選手でタレントの浅田舞（37）が17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」2時間SP（後9・00）に出演。デリバリーで頼んだ時の配達の人の言葉が「凄いトラウマ」になっていると明かした。浅田は「自宅でデリバリーを頼むことが多くて」と言い、ある時スープがこぼれてしまったようで、配達員が「スープこぼれたんだけど、どうしたらいい？」と「威圧的に言われたことがある」と説明。「結構、本当に怒