阪神の大山悠輔内野手（３０）が１６日（日本時間１７日）、ハワイで“恩返しファースト”を誓った。シーズン中は“野球ファースト”だったが、感謝を伝える絶好の機会。「裏方さんも家族も、普段は見えない方々にも支えられていたんだなと改めて思う。感謝はすごくしないといけない」とかみしめながら話した。関西空港で行われた出発式から関係者の家族と顔を合わせた。「シーズン中、裏方さんと会うことはあるけど、その家族