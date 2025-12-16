◇新日本プロレス・東京ドーム大会棚橋弘至VSオカダ・カズチカ（2026年1月4日）新日本プロレスの来年1月4日の東京ドーム大会でデビューする東京五輪柔道100キロ級金メダルのウルフ・アロン（29）と同大会で引退する棚橋弘至（49）が17日、都内の道場で公開スパーリングを行った。棚橋は自らの引退試合には「引退する理由を探されるというか、衰えたから、動けないからじゃなく、まだまだできるじゃんと後ろ髪を引かれ