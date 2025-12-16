【その他の画像・動画等を元記事で観る】 GACKT、FRUITS ZIPPER、伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）、Kis-My-Ft2らが、2026年1月1日17時から放送される『芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル』に出演することが決定した。 ■個人81連勝中の絶対王者GACKT登場 本番組は、浜田雅功を司会に、一流芸能人たちがチームを組み、味覚や音感など6つのジャンルの格付けチェックを受け、間違えるたびに一流→普通→二流→三流→そ