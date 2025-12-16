【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SUPER EIGHTの横山裕が、12月31日に日本テレビで放送される『ヒロミの大晦日リホーム』に出演する。 ■大晦日に5時間半にわたって生放送 ヒロミがDIYのテクニックで様々なお悩みを解決していく『ヒロミリホーム』が2025年の大晦日、生放送で史上最大規模リフォームに取り組みむ。 今回、ヒロミが解決するのは、未来の横綱を夢見る子どもたちの相撲クラブ。現在10名