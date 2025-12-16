【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Adoが自身も大ファンである国民的アニメ『ちびまる子ちゃん』（フジテレビ系で毎週土曜 18時～）のオープニング主題歌「おどるポンポコリン」の歌唱を担当することが決定。アニメ化35周年という節目の締めくくりに、12月28日の放送よりオンエアされる。 ■Adoの新境地と言える仕上がり B.B.クィーンズが歌ったオリジナル曲は『ちびまる子ちゃん』とともに社会現象と